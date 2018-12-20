Новый временный порядок растаможки "евроблях" утвердил Кабмин

Кабинет министров официально утвердил порядок, который определяет таможенные формальности для владельцев «евроблях», передает пресс-служба Кабмина.
Правительство постановило, что таможенное оформление машин для их легального обращения на территории Украины будет осуществляться с такими особенностями:
- использование только электронной формы декларирования автомобилей;
- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
- минимизация срока физического пребывания транспортных средств на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого автомобиля.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что с 2019 года украинские правоохранители получат право усиленного контроля над машинами с еврономерами.
Также передавалось, что Польша будет запрещать въезд в страну участникам протеста «евробляхеров».
Источник: https://sud.ua