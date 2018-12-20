Новый временный порядок растаможки "евроблях" утвердил Кабмин

Кабинет министров официально утвердил порядок, который определяет таможенные формальности для владельцев «евроблях», передает пресс-служба Кабмина.

Правительство постановило, что таможенное оформление машин для их легального обращения на территории Украины будет осуществляться с такими особенностями:

- использование только электронной формы декларирования автомобилей;

- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

- минимизация срока физического пребывания транспортных средств на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого автомобиля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что с 2019 года украинские правоохранители получат право усиленного контроля над машинами с еврономерами.

Также передавалось, что Польша будет запрещать въезд в страну участникам протеста «евробляхеров».





Источник: https://sud.ua























