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Сегодня, 20:30
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Новый временный порядок растаможки "евроблях" утвердил Кабмин

Кабинет министров официально утвердил порядок, который определяет таможенные формальности для владельцев «евроблях», передает пресс-служба Кабмина.
Правительство постановило, что таможенное оформление машин для их легального обращения на территории Украины будет осуществляться с такими особенностями:

- использование только электронной формы декларирования автомобилей;
- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
- минимизация срока физического пребывания транспортных средств на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого автомобиля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что с 2019 года украинские правоохранители получат право усиленного контроля над машинами с еврономерами.
Также передавалось, что Польша будет запрещать въезд в страну участникам протеста «евробляхеров».


Источник: https://sud.ua







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