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Вчера, 22:34
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Проверка подземных укрытий – важная составляющая военного положения

Военное положение предполагает, среди прочего, и проверку подземных укрытий для населения на случай военных действий. Граждане хотят точно знать: где эти укрытия находятся, и могут ли они обеспечить эффективную защиту.

Проверку  расположения простых укрытий и сооружений двойного назначения проводят спасатели Киева, одновременно уточняя их расположение на интерактивной карте, составленной в КГГА.

"В понедельник, 3 декабря, на совместном совещании спасательных служб и представителей местной власти, по инициативе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, было решено начать проверки простых укрытий и сооружений двойного назначения, их технического состояния, наличия указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google", - говорится в сообщении.

С 5 декабря такие проверки в столице уже начались.

"Сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений, или разногласий расположения объектов с интерактивной картой, представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - уведомляет пресс-служба.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях, также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Надеемся, что такие проверки пройдут в Украине повсеместно.



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