Россияне ударили с самолетов по Сумщине



Войска России в течение дня обстреливали территорию Сумщины из минометов и пулеметов, а во второй половине дня нанесли двух авиаударов, в результате которых пострадал человек.

Об этом сообщает в Телеграмме начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Укринформ.

«После 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль», - говорится в сообщении.

Живицкий напомнил, что после 11 утра произошел минометный обстрел Эсманской общины – около 10 «прилетов». После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин. Работали из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Шосткинском районе в результате обстрела было разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Он был открыт в 2015 году для содержания незаконных мигрантов; во время боевых действий оно не используется.

А около 15 часов враг вел минометный огонь по территории Середино-Будской общины, были слышны и пулеметные очереди. Произошло попадание в хозяйственное гражданское сооружение, отметил начальник ОВА.