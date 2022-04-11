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Скандал / Война / Армия

Мариуполь атаковали химическим оружием

23:32, 11 апр 2022
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Полк "Азов" сообщил экстренную новость о том, что около 20:00 на город было сброшено неизвестное ядовитое вещество.

В своем телеграм-канале подразделение опубликовало сообщение следующего содержания:

"Внимание!
Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА.
У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Последствия использования неизвестного вещества уточняются"


Накануне официальный представитель полиции ДНР Эдуард Басурин в эфире российских телеканалов рассказывал о планах по захвату территории комбината "Азовсталь", расположенном на левом берегу города Мариуполя. По плану Басурина предполагалась блокировка входов и выходов из завода, а затем использование химического оружия "чтобы выкурить кротов из своих нор".

На данный момент в городе остается около 100 000 мирного населения, огромное количество из которых - дети. Люди не имеют доступа к централизованному водопроводу, медицинскому обслуживанию, у них нет связи, электричества, еды. 

На территории комбинатов Ильича и Азовсталь в укрытиях также все это время находились мирные жители - работники заводов, которые поддерживали горячую консервацию производства, и их семьи. 

Применение химического оружия против мирного населения - это еще один акт геноцида против украинцев. 


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