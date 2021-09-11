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США готовы присоединиться к Нормандскому формату, если это будет полезным

23:00, 11 сен 2021
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По словам заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявляют, что готовы присоединиться любым образом к переговорам между Украиной и Россией в вопросах Крыма и Донбасса, но только если участие Америки будет полезным. Нуланд заявила об этом во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

В частности, ее спросили, что США могут конкретно сделать, чтобы убедить Россию сдвинуть политический процесс с места и усилить давление на РФ в вопросе Донбасса, а также Крыма.
Говоря о формате переговоров, Нуланд напомнила, что еще во времена президентства Барака Обамы она вместе с другими американскими чиновниками участвовала в параллельном процессе к "нормандским переговорам". В частности, Германия и Франция непосредственно были участниками "нормандских переговоров" с Украиной и Россией, а США поддерживали цели и устремления, которые обсуждали Москва и Киев, чтобы "устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода".
"Не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время. Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что мы готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом, или в рамках "нормандского формата", или снова в качестве параллельной поддержки, в том случае, если, и по мере необходимости, стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны", - отметила Нуланд.
При этом, она напомнила, что недавно состоялась видеоконференция с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, а также представителей Франции и Германии. "Там, по крайней мере, был более позитивный тон, и если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь", - заявила Нуланд.
Напомним, 9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Франция и Германия согласовывают графики проведения встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украины, Франции, Германии и России). Министр добавил, что 8 сентября состоялась видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки".
"Определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета. Мы готовы к проведению этой встречи министров как можно быстрее. Содержательно нам не нужно готовиться. Мы в любой момент готовы к этому разговору. Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел дату в своем насыщенном графике", - сказал Кулеба.


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