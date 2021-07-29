"Поддержать"
Тренды:
Новости
Староста и старостинский округ: Зеленский усовершенствует местное самоуправление
Новую форму материи обнаружили в CERN с помощью адронного коллайдера
В ВСУ - новое командование, Зеленский рассчитывает на переход армии на стандарты НАТО
Хватит ли Украине собственного газа: Ольга Белькова сомневается
Слухи и домыслы: перевыборы президента и Рады будут уже осенью?
В Украине изменена дата празднования Дня молодежи
Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука
Что собирается подписать Зеленский в гостях у Байдена: безопасность, наука, космос
Выгодные предложения рассрочки в новом жилом комплексе HAPPY HOUSE PR
Как влияет тип виртуализации на работу ВПС сервера PR
Украина на Олимпийских играх-2020 в Токио: что смотреть в 6-й день и каковы результаты
Крымская платформа: в саммите собираются участвовать 28 государств и международных организаций
"Арабская весна", демократия и протесты в Тунисе: стоила ли овчинка выделки
Новые жесткие правила для денежных переводов и обмена валюты в Украине: в чем суть
У Зеленского пообещали многодетным семьям по 2 тыс. грн к сентябрю на каждого ребенка
Все новости
Спорт / Видео

Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука

18:00, 29 июл 2021
125

Чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук получил в копилку “сине-желтой” сборной бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, которая стала первой наградой Украины в плавании почти за два десятилетия, пишет УНН.

В финале дистанцию в 800 метров наш соотечественник преодолел за 7:42,33 мин. Золотая награда досталась американцу Роберту Финке (7:41,87), а “серебро” в активе итальянца Грегорио Пальтриньери (7:41,11).
Еще один украинец, вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов стал шестым (7:45,11).
Примечательно, что соревнования на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде происходят впервые с 1904 года.
“К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было”, — рассказал Романчук.

Справка

Олимпийская награда Романчука стала для Украины первой в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда две золотые медали завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов стал автором бронзовой награды.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Энергетика / Видео
29-07-2021, 20:00
Хватит ли Украине собственного газа: Ольга Белькова сомневается
Хватит ли Украине собственного газа: Ольга Белькова сомневается
Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука
Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука
"Арабская весна", демократия и протесты в Тунисе: стоила ли овчинка выделки
"Арабская весна", демократия и протесты в Тунисе: стоила ли овчинка выделки
Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"
Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"
Шесть лучших летних рецептов освежающих кофейных напитков
Шесть лучших летних рецептов освежающих кофейных напитков
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены