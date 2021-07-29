Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука

Чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук получил в копилку “сине-желтой” сборной бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, которая стала первой наградой Украины в плавании почти за два десятилетия, пишет УНН.

В финале дистанцию в 800 метров наш соотечественник преодолел за 7:42,33 мин. Золотая награда досталась американцу Роберту Финке (7:41,87), а “серебро” в активе итальянца Грегорио Пальтриньери (7:41,11).

Еще один украинец, вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов стал шестым (7:45,11).

Примечательно, что соревнования на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде происходят впервые с 1904 года.

“К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было”, — рассказал Романчук.

Справка

Олимпийская награда Романчука стала для Украины первой в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда две золотые медали завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов стал автором бронзовой награды.



