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Не бросили в беде: моряки Таиланда спасли котов с горящего корабля

23:30, 04 мар 2021
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ВМС Таиланда спасли четырех рыжих котов, брошенных на горящем и тонущем корабле в Андамандском море. Судно загорелось у одного из островов страны. Об этом сообщает BBC.

Недавно в Андаманском море загорелась рыбацкая лодка Phamonsin Nava 10 и начала тонуть. Это произошло примерно в 13 км от острова Ко-Аданг. Восемь членов экипажа сразу покинули горящее судно и были спасены местными рыбаками.

После этого ВМС Таиланда прибыли на место происшествия, чтобы проверить наличие разлива нефти, однако обнаружили еще четырех хвостатых членов экипажа, которые жались на деревянной балке. Это были коты, имбирного оттенка. Матрос в спасательном жилете поместил животных на спину и поплыл к своей лодке.

"Я использовал свою камеру, чтобы приблизить лодку, и увидел, как два кота высунули головы", - сказал офицер Вичита Пукдилон из подразделения военно-воздушной и прибрежной обороны флота.

Сейчас за котами ухаживают спасатели в их командном пункте на острове Кох Липе.

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