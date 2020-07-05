Мир в кризисе, а число миллиардеров растет рекордными темпами

Число миллиардеров в мире рекордно выросло за 2019 год. Аналитики не исключают, что миллиардеров станет меньше в автомобильной, аэрокосмической, оборонной отраслях, однако в здравоохранении и страховании – их число может возрасти. Об этом сообщает Интерфакс.

Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году. Так, на конец прошлого года в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 8,5% (на 221 человека) больше, чем в 2018 году.

Согласно "Переписи миллиардеров", опубликованной компанией, их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув 9,4 трлн. долларов. При этом в 2018 году число миллиардеров сокращалось на 5,4%, а стоимость состояния сокращалась на 7%.

Лидерами по числу миллиардеров в 2019 году были, как и в предыдущие годы, США (788 человек) и Китай (342 человека). Всего же в Северной Америке насчитали 834 миллиардера (на 11,2 процента больше, чем годом ранее), а в Азии - 758 (на 12 процентов больше, чем в 2018 году).

В список стран и территорий, где есть наибольшее число долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур.

Если говорить о конкретных городах, то на первом месте по числу богачей остается Нью-Йорк, где живут 113 миллиардеров, на втором - Гонконг (96 человек), на третьем - Сан-Франциско (77 человек).







