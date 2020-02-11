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11-02-2020, 22:00
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Госдеп США профинансирует программу реинтеграции украинских ветеранов

Государственный департамент США выделил более 5 млн долларов на проведение второго этапа программы реинтеграции украинских ветеранов. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Государственный департамент США выделил более 5 млн долларов на проведение второго этапа программы реинтеграции украинских ветеранов. Проект в Украине реализует международная некоммерческая организация IREX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед программой украинские ветераны прошли социологическое исследование, для определения их безпосредних нужд.

На основе этого программу планируют воплощать в жизнь. Предполагается разработка социопсихологических поддержки, электронная регистрация ветеранов и оказание помощи через сеть общественных организаций.

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