Госдеп США профинансирует программу реинтеграции украинских ветеранов

Государственный департамент США выделил более 5 млн долларов на проведение второго этапа программы реинтеграции украинских ветеранов. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Государственный департамент США выделил более 5 млн долларов на проведение второго этапа программы реинтеграции украинских ветеранов. Проект в Украине реализует международная некоммерческая организация IREX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед программой украинские ветераны прошли социологическое исследование, для определения их безпосредних нужд.

На основе этого программу планируют воплощать в жизнь. Предполагается разработка социопсихологических поддержки, электронная регистрация ветеранов и оказание помощи через сеть общественных организаций.