Юбилейный 50-й форум в Давосе: мировые тенденции и Украинский дом

С 21 по 24 января в швейцарском Давосе пройдет юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, на который съедутся более сотни миллиардеров из 36 стран, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.

Из ВИПов ждут президента США Дональда Трампа. Правда, год назад он в последний момент отменил поездку в Давос из-за проблем с американским бюджетом (шатдаун).

В этом году форум проходит на фоне эскалации ирано-американских отношений и убийства в Ираке генерала Сулеймани.

Также в Давос приедет и президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня в Давосе с 18 часов начнет функционировать Украинский Дом. Он закроет свои двери в пятницу, 24 января, в 14 часов.

В течение пяти дней Дом представит миру лучшие достижения Украины, акцентируя внимание на инвестиционных, технологических и творческих возможностях страны. Тематика работы Дома: "Украина: креативность, инновации, возможности".

Подиумные дискуссии в Украинском Доме будут посвящены таким темам, как: стратегические экономические союзники страны; прогрессивное гражданское общество; характер и лидерство; женщины-лидеры с мировым влиянием; стремительно развивающиеся технологии и ведущие IT-предприниматели; инвестиционные возможности и др.

В частности, в среду, 22 января, спикеры форума поговорят на тему использования известной Гарвардской модели переговоров, известной как стратегия "Win Win" (выиграл-выиграл). Панель называется: "Задача на 50 миллиардов долларов: как бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине".

В ней примут участие секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член парламента и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, англо-шведский бизнесмен, председатель и исполнительный директор компании "Head" Йохан Элиаш и генеральный директор и основатель агрохолдинга, крупнейшего в Украине производителя и экспортера курятины "МХП" (Наша Ряба), Юрий Косюк.

Источник: УНН



