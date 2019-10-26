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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 23:00
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Украина будет экспортировать в Китай антилоп из Аскании-Нова

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Китайской Народной Республики согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт антилоп, сообщает Госпродпотребслужба.

Речь идет о ветсертификате на антилоп, которые экспортируются из Украины в Китай. Форма документа размещена на сайте службы.

Кроме того, Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, а Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Также Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.



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