Украина будет экспортировать в Китай антилоп из Аскании-Нова

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Китайской Народной Республики согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт антилоп, сообщает Госпродпотребслужба.

Речь идет о ветсертификате на антилоп, которые экспортируются из Украины в Китай. Форма документа размещена на сайте службы.

Кроме того, Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, а Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами. Также Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.







