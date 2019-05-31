Запрещенная в Украине КПУ идет на выборы в Раду

29 мая в Киеве состоялся 54-й съезд Коммунистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба П.Симоненко. Делегаты съезда рассмотрели вопросы, связанные с участием Компартии Украины во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

С информацией выступил лидер «Левых сил Украины» Петр Симоненко.

Возглавлять избирательный список делегаты съезда доверили лидеру партии Петру Симоненко, который был руководителем фракции коммунистов в Верховной Раде Украины шести созывов (1994-2014 гг.).

Делегаты съезда утвердили предвыборную программу Коммунистической партии Украины «Мир - Донбасса! Война - коррупции! Украина - народу!».

В случае принятия Центральной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, Секретариатау ЦК поручено принять меры по всесторонней юридической защите конституционного права сторонников коммунистической идеи.

Напомним: Коммунистическая партия Украины пользуется тем, что все еще оспаривает в апелляционных инстанциях запрет на свою деятельность.

Источник: Голос



