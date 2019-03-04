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Печерский райсуд обязал ГБР открыть дело против Луценко

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в постановлении суда от 28 февраля, сообщает адвокат Маси Найем.

Найем напомнил, что 27 декабря 2018 подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования). Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд и суд этот иск удовлетворил.

Похоже, наступление антипрезидентских сил происходит спланировано и системно. Чем этот процесс обернется для общества, станет ясно уже в конце марта.

https://www.pravda.com.ua


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