Реки Украины и Беларуси вновь станут единой судоходной системой

Администрация морских портов Украины и «Белтопенерго» договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Реализация проекта направлена ​​на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создания новых рабочих мест и привлечения новых грузопотоков в морские порты Украины. Соответствующая договоренность между двумя компаниями была достигнута в Киеве в понедельник, 17 декабря", - говорится в сообщении.

Заместитель главы украинского госпредприятия Дмитрий Роменский сообщил, что АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр.

"Белорусская сторона предоставит нам информацию о запланированных объемов перевалки и параметры обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин прохода судов", - отметил Роменский.

Со своей стороны, ЗАО «Белтопенерго» планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Республика Беларусь). Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ.

Отмечается, что реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять, в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также реализация этого проекта направлена ​​на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создания новых рабочих мест и привлечения новых грузопотоков в морские порты Украины.

Детали сотрудничества зафиксированы в меморандуме между двумя компаниями. С украинской стороны документ подписал заместитель председателя ГП «Администрация морских портов Украины» Дмитрий Роменский, из белорусского - генеральный директор ЗАО «Белтопенерго» Василий Варфоломеев.

В церемонии подписания меморандума приняли участие заместитель министра инфраструктуры Украины по евроинтеграции Виктор Довгань и заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович.

Источник: https://www.ukrinform.ua















