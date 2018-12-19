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Сегодня, 13:39
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На зимних праздниках для путешественников по Украине назначено 23 дополнительных поезда

23 поезда – это более 180 рейсов и 150 тысяч мест в наиболее популярных направлениях, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Большинство поездов будут курсировать на запад Украины, ведь наиболее популярными направлениями зимой является Львов, Закарпатье и Прикарпатье.
Пассажиры могут приобрести билеты в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов.
"Укрзализныця обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты выезда, а не только последние дать накануне выходных, а также варианты маршрутов, в том числе путешествие с пересадкой", - говорится в сообщении.

 

Источник: https://espreso.tv




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