На зимних праздниках для путешественников по Украине назначено 23 дополнительных поезда

23 поезда – это более 180 рейсов и 150 тысяч мест в наиболее популярных направлениях, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Большинство поездов будут курсировать на запад Украины, ведь наиболее популярными направлениями зимой является Львов, Закарпатье и Прикарпатье.

Пассажиры могут приобрести билеты в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов.

"Укрзализныця обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты выезда, а не только последние дать накануне выходных, а также варианты маршрутов, в том числе путешествие с пересадкой", - говорится в сообщении.

Источник: https://espreso.tv











