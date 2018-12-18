Присоединение к Поместной церкви будет происходить только добровольно

По словам предстоятеля ПЦУ в эфире телеканала ICTV, московских приходов, которые готовы перейти к Поместной церкви, много. Кроме того, в каждом приходе часть прихожан уже готова к переходу, но не имеет соответствующего механизма для этого, поэтому на понимание нужно время.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны Поместной Церкви не будет. Те приходы, которые проявят желание добровольно стать частью Единой Украинской Церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность. Мы стоим на позиции, что все должно пройти мирно и спокойно. Поэтому я считаю, что только любовь, уважение может быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне русской православной церкви ", - сказал митрополит Эпи аний.

Объединенная Православная Церковь Украины будет развиваться взвешенно и постепенно, а отношения с духовенством и верующими Московского патриархата в Украине строить в духе любви.

Он добавил, что именно уважение и любовь является залогом окончательного объединения всех православных христиан Украины в одной канонической церкви. "На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и вместе строить наше будущее", - отметил Епифаний.

Также Епифаний добавил: «Сейчас не может быть и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя. Константинополь как мать церковь способствует и помогает нам, украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем, после вручения Томоса, мы будем самоуправляемой церковью, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви ".

Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя (Епифания) уже в диптихе провозглашено на Фанаре.

"Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, а это значит, что мы будем независимой, полноценной, автокефальной церковью", - отметил митрополит Киевский и всея Украины.



Источник: https://tsn.ua



