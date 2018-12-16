В УПЦ МП продолжают говорить о "расколе" и ничтожности Объединительного собора

В Русской православной церкви заявили, что считают "канонически ничтожным" Объединительный собор, на котором избрали предстоятеля поместной православной церкви в Украине Епифания, и прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе 15 декабря.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал, что участники собора "больше не имеют отношения" к церкви МП. Поэтому никакие санкции к ним применить не могут, передает "Громадське".

«Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия», — сказал Климент. По его словам, «они создают новую церковь и туда переходят». «Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся».

Ранее СМИ сообщали, что в Объединительном церковном соборе, где провозгласили создание автокефальной церкви Украины, приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Напомним, всего в Объеденительном Соборе приняло участие 190 человек: 126 от УПЦ КП (которая самораспустилась перед собором), 36 от УГКЦ, 2 от УПЦ МП, 2 представителя Фанара, В. Ющенко, П. Порошенко и А. Парубий. Про ещё 21 участников информации в СМИ нет.

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора. Они представляли три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом.

Президент Украины Петр Порошенко также прибыл на Софийскую площадь, где собрались тысячи людей в ожидании решений Объединительного собора украинской православных церквей. Он обратился к участникам Объединительного собора: "Обращаюсь непосредственно ко всем вам, участникам Собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины..."

Петр Порошенко заявил, что, кроме него и церковных иерархов, в заседании Объединительного собора украинских православных церквей принимали участие экс-президент Виктор Ющенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В первом туре голосовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана.

Во втором туре голос могли отдать лишь епископы. Об этом рассказал архиепископ Дрогобычский УПЦ (КП) Яков. "Во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов", - отметил он.

Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский Собор УПЦ (Киевского патриархата).

По информации с сайта Киевской православной богословской академии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (в миру Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В 2006-2007 гг. учился в Афинском национальном университете на философском факультете. Доктор наук по богословию, профессор, ректор Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного Синода, член Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского Патриархата; наместник Свято-Михайловского Выдубичского монастыря г. Киева, настоятель академического храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Президент Петр Порошенко заявил, что объединенная и независимая Украинская православная церковь - это церковь без президента РФ Владимира Путина и предстоятеля РПЦ Кирилла. "Сегодня родилась новая объединенная и независимая Украинская православная церковь. Что это за церковь? Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной, - подчеркнул Порошенко. - Там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими «Градами».

Также Порошенко заявил, что 6 января 2019 года вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви Украины Епифанием отправится за томосом о предоставлении церкви автокефалии на Фанар (исторический район в Стамбуле, где находится резиденция Вселенского патриархата).

Немного предыстории создания единой поместной православной церкви в Украине

11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.





Источник: УНИАН























