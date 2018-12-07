Горе-отца долги по алиментам вынудили заплатить ... автомобилем

Исполнители Винниці решили больше не уговаривать должников, а действовать строго и безжалостно: не хочешь содержать родного ребенка - будет тебе конфискация!

Не платите алименты - прощайтесь с квартирой, машиной и другим ценным имуществом. Исполнительная служба заберет все и продаст с аукциона. Деньги, которые задолжал отец или мать отдадут ребенку. Подтверждение тому история из Винницы.

Человек пять лет не платил алименты. Гараж должника открыли. Машину конфисковали. А отца подали в розыск.

Мать с сыном почти 15 лет живут в арендованных квартирах. Муж бросил семью, как только стало известно, что сын имеет инвалидность. Парень в 15 лет до сих пор не умеет читать и писать. Первые 10 лет отец выплачивал алименты исправно, однако последние пять вообще перестал давать деньги и задолжал своему сыну 116000 гривен.

Деньги семья получит после продажи имущества отца на аукционе.





Источник: vinbazar.com



















