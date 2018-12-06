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В мире / Россия
Вчера, 18:24
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«Нам тут жить!» - говорят о Сибири практичные китайцы

Пока российское руководство занимается оккупацией украинских земель, китайцы заходят с тыла и расширяют зону своего влияния на российском северо-востоке, а точнее – в Сибири, рассказывает Диалог.

В Интернете опубликовано видео о том, как жители Омской области  России устроили настоящий бунт, протестуя против строительства китайского поселения на 3500 китайцев, которые уже вскоре приедут сюда для работы.

«Сибирьнаш! Китайские братья под защитой полиции и судов выгоняют российских братушок за Урал», — комментируют видео пользователи.

Китай давно рассматривает Восточную Сибирь как регион, который впоследствии может стать его частью, — Пекин интересует большое количество природных ресурсов и ископаемых, которые необходимы китайской экономике для обеспечения высоких темпов роста.

Местные жители выступили против сооружения китайского города, однако местная полиция и криминальные структуры силой подавляют протест.

Россияне в соцсетях возмущены сдачей Сибири в распоряжение Китаю, вполне разумно опасаясь дальнейшей экспансии и даже оккупации.

 

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