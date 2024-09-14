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Украина вернула домой 103 военнослужащих из российского плена
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Война / Армия

Среди возвращенных за два дня пленных почти треть - защитники "Азовстали" и "азовцы"

10:30, 14 сен 2024
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Украина вернула 103 пленных, включая 31 защитника «Азовстали». Обмен состоялся при содействии ОАЭ, большинство освобожденных нуждаются в медицинской помощи из-за травм и заболеваний.

 Среди 103 украинцев, которых удалось вернуть во время очередного обмена пленными - 31 защитник "Азовстали". В организации обмена помогли Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны

- говорится в сообщении Координационном штаба.
Как сообщается, домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все уволенные на этот раз - мужчины: 82 солдат и сержантов; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" - 31 человек), Донетчины, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС, - указали в Штабе.

Отмечается, что большинство из них получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан. Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена", - добавили в Координационном штабе.

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

За последние двое суток на родную землю ступили 38 бойцов бригады "Азов". До этого последний раз их меняли в июле 2023-го.


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