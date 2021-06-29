Букмекеры прогнозируют результаты матча Украина-Швеция

Сегодня, 29 июня, в 22 часа по киевскому времени, национальная сборная Украины по футболу сыграет 29 июня с командой Швеции матч 1/8 финала чемпионата Европы. Матч Швеция - Украина состоится во вторник на 52-тысячном стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение скандинавским футболистам, передает Укринформ.

Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,15, на выигрыш Швеции - 2,44.

Украина и Швеция встречались в официальных матчах однажды. На домашнем Евро-2012 «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве одержали волевую победу благодаря дублю своего нынешнего наставника Андрея Шевченко (2:1). В товарищеских матчах соперники имеют по одной победе в Сольно (2008) и Харькове (2011). Еще одна игра в финале Кипрского международного турнира-2011 в Никосии завершилась победой украинцев в серии пенальти.

Как известно, уже пределились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020.



