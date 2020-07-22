Коронавирус. Все о пандемии на 22 июля

По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 615 386. В свою очередь, выздоровели 8430911 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире инфицировано 14894973 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3897465), Бразилия (2159654), Индия (1155354), Россия (782040), а также Южно-Африканская Республика, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран Пакистан, Испания, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (141972), Бразилии (81 487), Великобритании (45507), Мексике (40400), Италии, Франции, Испании и Индии.

В России выявлено всего 789 190 случаев COVID-19, за последние сутки выявлено 5862 в 83 регионах, из них 1516 случаев (25,9%) - активны. Также за сутки зафиксировано 165 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 12745 человек.

В Украине зафиксировано уже почти 61 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущими сутоками - до 829. Об этом сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 1534 человек, из них 16 - за последние сутки. Выздоровели от болезни в стране уже 33 172, за сутки - 973. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших второй день подряд.



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Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа.

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это новое постановление, применение его предлагается с 1 августа по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах районов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

Так, в областях, которые находятся в "зеленой" зоне, будут действовать следующие ограничения:

в общественных зданиях маска или респиратор;

проведение массовых мероприятий не более чем 1 человек на 5 кв. м;

проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу мы начинаем переходить в желтый или оранжевый или красный уровень", - добавил Степанов.

По его словам, в районах, которые будут находиться в "зеленой" зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.







