Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины

Ровно два года назад, 31 января, умер Леонид Каденюк – первый и пока единственный украинский космонавт времен независимости. В 1997 году Каденюк в составе американской команды на шаттле Columbia полетел в Космос.

Карьера пилота

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в с. Клишковцы, на Буковине. Он окончил Черниговское училище летчиков.

За свою карьеру пилота он совершил полет на более чем 50 типах и моделях самолетов различного назначения.

В 1971 году украинцу удалось пройти огромный конкурсный отбор и попасть в отряд советских космонавтов-испытателей в группу многоразовой космической системы "Буран". В частности, он участвовал в отработке глиссады снижения и захода на посадку космического корабля "Буран" на самолетах МиГ-31 и МиГ-25.

Через 6 лет, в 1977 году, Каденюк закончил Центр подготовки летчиков-испытателей и получил диплом и квалификацию "летчик-испытатель".

А В 1989 год он получил диплом самолетостроительного факультета Московского авиационного института.



Полет в космос

В 1990-1992 годах Каденюк прошел подготовку в качестве командира транспортного корабля "Союз-ТМ". В июне 1995 года Леонид Каденюк победил в конкурсе на общий украинско-американский полет.

19 ноября первый космонавт независимой Украины на корабле NASA полетел в космос. Каденюк совершил полет в составе американской команды на шаттле Columbia.

Это был настоящий прорыв для Украины. Накануне Леонид Кучма лично говорил с Биллом Клинтоном, договариваясь за полет украинца.

В космосе Каденюк пробыл до 5 декабря. У каждого из космонавтов экипажа было свое задание. Каденюк выполнял роль ученого-биолога. Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить как состояние невесомости влияет на рост и развитие этих растений.

Как позже вспоминал Каденюк, самое сложное в космосе было спать, ведь в состоянии невесомости человек может заснуть на потолке или стене. Вот украинец спал на стене - ему приходилось фиксировать свой спальный мешок шестью специальными креплениями.

Кстати, именно благодаря Каденюку в Космосе зазвучал украинский гимн.

"Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе", – рассказал космонавт.

Позже, на один из самых популярных вопросов журналистов "не было ли страшно", Каденюк лаконично отвечал "было страшно интересно".

Деятельность после Космоса

После возвращения на Землю первого украинского космонавта наградили знаком отличия Герой Украины, орденом "За мужество" и вручили 15 тысяч гривен.

В январе 1998 года он возглавил управление авиации Войск ПВО Украины. В июле 1999 стал внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. Он имел звание генерал-майор Вооруженных Сил Украины в авиации.

В 2002 году Каденюк был избран депутатом Верховной Рады, как самовыдвиженец от Черновицкой области.

В январе 2011 года стал советником Премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

В последние годы космонавт занимался просветительской деятельностью. Он написал пять научных работ, в 2017 году издал книгу под названием "Миссия - Космос". Также он проводил много встреч с молодежью.

Умер от сердечного приступа 31 января 2018 во время традиционной утренней пробежки в районе Царского Села в Киеве, еще до приезда кареты скорой помощи.

У него осталась жена и двое сыновей.

Источник: 24tv.ua







