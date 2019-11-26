Визит украинского президента в Эстонию: хроника событий

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл в Эстонию с официальным визитом. Его встретила лидер этой страны Керсти Кальюлайд. После переговоров президентов состоялась встреча украинской и эстонской делегаций и пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд. Далее президент Украины провёл встречи со спикером эстонского парламента Хенны Пиллуаасом и премьер-министром этой страны Юры Ратас.

Во время пресс-конференции Зеленский поблагодарил Эстонию за финансовую, техническую и военную помощь, а также за готовность делиться успешным опытом реформ.

«Для Украины очень важна гуманитарная, финансовая, техническая и военная помощь со стороны Эстонии, по объемам которой ваша страна в расчете на душу населения является мировым лидером. Мы благодарны за реабилитацию 182 украинских военных в медицинских учреждениях Эстонии. Это очень ценная поддержка», - сказал Зеленский.

Отдельно глава государства отметил практическую помощь со стороны Эстонии в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

«Благодарные нашим эстонским партнерам за готовность делиться своим успешным опытом реформ, чтобы улучшать Украину», - подчеркнул он.

Владимир Зеленский также заявив о поддержке инициативы трех морей:

"В ходе сегодняшних переговоров (делегаций под председательством Владимира Зеленского и Керсти Кальюлайд - ред.) мы отдельно обсудим реализацию "Инициативы трех морей", а главное - предметную заинтересованность Украины присоединиться к ней", - сказал Зеленский.

Как известно, основанная в 2015 году президентами Польши Анджеем Дудо и президентом Хорватии Колиндой Грабарь-Китарович "Инициатива трех морей", то есть создание партнерского блока от Балтийского до Черного и Адриатического морей, направлена на углубление интеграции стран Центральной и Восточной Европы.

Керсти Кальюлайд со своей стороны отметила, что Эстония оказывает поддержку в повышении административной способности антикоррупционных учреждений Украины, внедрении электронного управления в сфере кибербезопасности, а также сотрудничает с Украиной в оборонной отрасли.

«Всем этим мы помогаем Украине продвигаться на пути реформ. Причиной этого является успешная борьба с коррупцией. И мне очень приятно, что и для правительства, и для Президента Украины борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов», - заявила Кальюлайд.

Зеленский также Отметил принятие совместного заявления президентов Украины и Эстонии, которое фиксирует согласованные позиции государств, приоритеты партнерства и определяет совместные шаги в будущем.

Зеленский с супругой приняли участие в церемонии возложения цветов к памятниками свободы на площади Вабадузе (Свободы). После - общались с местной украинской диаспорой.

"Мы все хотим, чтоб Украина знала она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

Украинская община Эстонии заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.

Глава государства поблагодарил общину за активную позицию: "Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - Обратился к представителям общины Зеленский.

Далее украинская делегация вместе с эстонским президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетили мобильный военный полевой госпиталь.

Вечером глава украинского государства принял участие в празднично ужин, организованном Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед.

Источник: ukrinform







