Раде не понравились законы про охрану лесов: отправили на доработку

Народные депутаты Украины отправили на доработку два законопроекта: об установлении дополнительных гарантий сохранения лесов и о введении моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений.

Проект закона 2173 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления дополнительных гарантий сохранения лесов, направлен на установление дополнительных гарантий сохранения лесов Украины как национального богатства нашей страны, которые выполняют преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные, эстетические, воспитательные, другие функции и является источником для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах.

Комитет рекомендовал отправить законопроект на доработку из-за того, что он закладывает новые сроки, которые позволяют изменять целевое назначение лесных участков для проведения рубок нечестным предпринимателям. Госгеокадастр этот законопроект также не поддержал.



Проект закона 1155 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно установления моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений направлен на остановку процесса дальнейшего уничтожения лесов и зеленых насаждений, и определение правовых основах охраны, содержание и восстановление зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах страны.

Законопроект предусматривает ввод моратория сроком на 10 лет в сплошной вид и способ рубки, кроме мероприятий лесоустройства и улучшения качественного состава лесов, осуществляемых в порядке, который утверждается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере лесного хозяйства, а также на удаление зеленых насаждений в важнейших объектах зеленого благоустройства, как лесопарки, рекреационные зоны, городские леса, пригородная зеленая зона; зеленые насаждения придомовых территорий; урочища с крутыми склонами; берегоукрепительные участки и водоохранные зоны, острова рек в пределах населенных пунктов.

При этом профильный комитет рекомендовал отправить законопроект на доработку, поскольку его положения противоречат нормам действующего законодательства, поскольку нельзя регулировать изменениями в Лесной кодекс мораторий на вырубку зеленых насаждений в городах.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины.

Источник: УНН







