Итоги встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире

Встреча политиков состоялась 3-4 октября в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. В ходе своего общения лидеры определили повестку дня отношений двух государств, сообщает Офис Президента Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что со своим коллегой может свободно общаться на украинском, так как оба народа настолько близки, что даже на родных языках понимают друг друга.

"Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец горд, что у нас такие хорошие соседи и отношения", – подчеркнул президент.

Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз "сверить часы" и обсудить повестку дня в отношениях между государствами. Он выразил уверенность, что с обеих сторон будет выполняться все, о чем договорились политики.

Кроме того, он заверил Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси и белорусской границы.

"Вы никогда вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, у вас никогда их не будет. Мы всегда будем самыми хорошими и надежными вашими сторонниками, партнерами", – заверил белорусский лидер.

В конце дня состоялись переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством двух президентов. После этого Зеленский и Лукашенко выступили с речами на заключительной части Форума регионов, а потом состоялась официальная церемония подписания двусторонних документов между государствами. В самом конце встречи президенты осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.

Украина и Беларусь подписали ряд двусторонних документов и коммерческие контракты на сумму около 500 миллионов долларов. Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подписали Межведомственный план консультаций а первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества.

Кроме того, подписан ряд соглашений о сотрудничестве между отдельными регионами Украины и Беларуси. В частности, утвержден документ о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом Беларуси, между Днепропетровской ОГА и Могилевским облисполкомом Беларуси, между Харьковской ОГА и Могилевском облисполкомом Беларуси.







