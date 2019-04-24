Порошенко готовится к парламентским выборам: переформатирует БПП

Народный депутат Украины (фракция «Народного фронта») Игорь Гузь отметил, что в парламентской фракции БПП идут сложные процессы. Вопрос стоит ребром: или ядро ​​его политсилы останется с Петром Порошенко, или все "переобуются", а то и вообще разбегутся в разные новые партии.

Гузь отметил, что действующий премьер Владимир Гройсман, очевидно, будет создавать свою команду, и часть депутатов, которые сейчас находятся во фракции БПП, ориентируются на него.

«Но есть нюанс - при создании этой новой политической команды можно поколебать правительство, потому что оно коалиционное - «Народный фронт» и БПП, а в самом БПП тоже есть много сложных моментов», - отметил Игорь Гузь и добавил, что, насколько ему известно, соответствующая работа по созданию новой политсилы началась еще в прошлом году.

Он также отметил, что Виталий Кличко планирует «реанимировать» «Удар», и напомнил о группе депутатов из этой политсилы, которая сейчас находится в БПП.

«Поэтому эти политические трансформации «Солидарности», этих 137 депутатов - там очень много мажоритарщиков, которые тоже будут определяться. То есть, это сложный процесс. Я думаю, он начинается во фракции «Солидарности». Посмотрим, как с этим справится Порошенко, ведь не вопрос возглавить (очевидно, что он возглавит список), но вопрос - сохранить ядро, не дать разбежаться», - отметил Игорь Гузь.

Глава депутатской фракции Артур Герасимов рассказал, что в БПП планируется праймериз, чтобы определить тех, кто остается и дать возможность уйти тем, кто этого хочет. Также он отметил, что у блока будут и новые лица.

Источник: https://zik.ua



