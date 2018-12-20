Семейные врачи на Волыни будут ездить к больным на автомобилях

Семейные врачи и врачи общей практики Волынской области получат 23 автомобиля Peugeot 301 для выездов к пациентам, которые по медицинским показаниям нуждаются в консультации врача дома.

Автомобили приобрели благодаря реализации субпроекта «Совершенствование помощи больным с болезнями системы кровообращения в Волынской области», который является частью совместного проекта МЗ и Всемирного банка «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

«Приобретенные транспортные средства предназначены для семейных врачей и врачей общей практики, работающих на «первичке», как это предусмотрено нормативами оснащения. Теперь врачи смогут быстро приехать домой к пациентам, которые по объективным причинам не могут прийти на прием к врачу. В будущем все амбулатории на Волыни будут полностью обеспечены автотранспортом», - пообещал начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк.

Стоимость поставки - более 8 млн гривен. Машины оснащены электронной системой устойчивости, которая является обязательной с 1 января 2019 года, и дорожным набором (аптечка, огнетушитель, трос буксировочный, знак аварийной остановки, жилет соответствии со стандартом). Все приобретенные автомобили имеют специальную надпись «Медицинская служба».

В следующем году на средства проекта и местного бюджета планируют приобрести еще более 30 автомобилей для семейных врачей. Однако, если в этой закупки ориентировались на экономичность моделей, то при объявлении следующих тендеров акцент будет сделан на проходимость, с учетом дорожной ситуации в Волынской области.





Источник: http://vidomosti-ua.com























