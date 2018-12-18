Почти 39 миллионов гривен сэкономлено владельцами на растаможке "евроблях"

А госбюджет получил почти 90 миллионов гривен дохода. На сегодня в Украине растаможили тысячу автомобилей в иностранной регистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.

"Черновицкая таможня ДФС осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на "еврономерах". Это был легковой транспортное средство марки Nissan Qashqai + 2 2011 выпуска", – говорится в сообщении.

Таможенная стоимость автомобиля составляла более 194,6 тыс грн. В госбюджет гражданин уплатил почти 87,9 тыс грн.

Отмечается, что в целом с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления автомобиля на "еврономерах" по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, при этом экономия граждан составила 38,6 млн грн.





Источник: УНН



















