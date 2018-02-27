Куда дели Олега Сенцова российские вертухаи? (обновлено)

Письма, которые написали Олегу Сенцов украинцы в колонию, в которой, как указано было, должен находиться украинский кинорежиссер - пленник Кремля, доставлены не было: его в колонии нет. Где он, пока не известно!

По последним сообщениям режиссер таки находится там, в Лабытнанги.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Об этом свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученная правозащитниками.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги", - отмечает координатор правозащитной организации "РосУзник" Яна Гончарова.

25 февраля правозащитники переслали через электронную систему ФСИН несколько писем Олегу Сенцов. В ответе, который поступил во вторник, говорится, что "письмо не может быть доставлено, потому что получатель не удерживается в этом учреждении".

Обновлено:

Украинский политзаключенный Олег Сенцов все еще находится в исправительной колонии №8 в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом источник сообщил адвокату Дмитрию Динзе.

По информации источника, произошла ошибка. В письме, отправленном Сенцов, был неправильно указан год рождения.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний правозащитницы Яне Гончаровой сообщили, что Сенцова в этой колонии нет.