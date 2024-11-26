В Киеве НАН Украины представила сборник «Народные песни Кировоградщины»

Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Рыльского НАН Украины презентовал книгу «Народные песни Кировоградщины».

В издание вошло около тысячи аутентичных песен, записанных волонтерами этнографического проекта «Баба Елька» во время экспедиций по Кировоградщине, а также произведения, собранные другими фольклористами, которые работали в этом регионе в разные годы.

Как рассказала «Гречке» соучредитель общественной организации «Баба Елька» Светлана Буланова, составителем сборника стала доктор искусствоведения и ведущий научный сотрудник Института Людмила Ефремова.

«Мы передавали ей материалы, собранные во время экспедиций: аудио- и видеозаписи, расшифрованные тексты песен с паспортизацией каждого произведения. Людмила Ефремова их обрабатывала, классифицировала и записывала каждую песню в нотах», - отметила Светлана Буланова.

За последние годы совместная работа позволила обработать около 1500 песенных произведений, собранных командой во время экспедиций в 124 селах Кировоградской области с 2018 по 2024 год.

«Немалая часть этих песен вошла в книгу «Народные песни Кировоградщины» (из коллекций собирателей фольклора), которую недавно издала Национальная академия наук Украины», - добавила она.

В издании представлены произведения, относящиеся к календарной и семейной обрядности, лирические песни разных жанров, детский фольклор, срамные песни и тому подобное.

Светлана Буланова подчеркнула, что деятельность «Бабы Ельки» продолжается: команда продолжает экспедиции и запись новых песен. Также сейчас ведется работа над сборником «Тысяча песен Бабы Ельки» в сотрудничестве с USAID в рамках проекта «Стань агентом Бабы Ельки».

Источник: Гречка