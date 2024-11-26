Обнародованы имена художников, борющихся за премию им. М. Дерегуса в номинации "Живопись"

Госискусств обнародовало имена нынешних претендентов на премию, которая присуждается художникам в номинации «живопись» за выдающиеся произведения (цикл произведений), отличающиеся высоким профессионализмом исполнения.

В течение двух месяцев украинские художники имели возможность прислать в Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования заявки на получение указанной премии.

Сейчас же называем имена претендентов и названия работ, которые номинируются на премию имени М.Г. Дерегуса в 2024 году:

Бабий Михаил - работы из серии произведений: «Моя жизнь": «Тот кто преодолевает путь», „Владимир Ивасюк“, „Автопортрет в цифровом окружении“, „Августовская Винница“, „А я на море“, „Вечерние шахматы“, „Гусь“, „Когда забытые тени оживают“; Борозенец София - произведение «Никогда снова?»; Бритцев Александр - триптих «Ментальное восприятие кода вселенной»; Грищук Иван - серия произведений: «Азовская Мадонна», „Мамина ночь“, „Казак Иван Забабаха“, „Молитва“, „Копание колодца“; Жуленко Роман - серия работ: «Мой город», „Теперь в небе только птицы“, „Скифы“, „Автопортрет“, „Радиовышка“, „Школа Бойчука“; Мигрин Михаил - произведение «Добро и зло»; Непомнящий Владимир - цикл произведений «Украина живет в песнях и картинах»; Николаевский Александр - цикл произведений «Дробина до неба»; Савьюк Ювеналий - произведения «Наша дума, наша песня. Не умрет, не погибнет», „Ранняя осень“, „На грани рая и земли“, „Мелодия романтизма“, „Контражур“, »Натюрморт. Диана», „Спросонья“, „Спросонья“; Серебряков Андрей - цикл произведений «Героическая летопись Украины»; Яцкив Любовь - иконостас в храме Святой Софии - Премудрости Божьей при Украинском католическом университете.