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Культура / Власть

Из Государственного реэсестра недвижимых памятников культуры изъяли известные памятники

21:01, 14 ноя 2023
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Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям. Соответствующее постановление инициировано и разработано Министерством культуры и информационной политики Украины.

Из реестра изъяли памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Постановление Кабинета Министров Украины принято по требованию Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Источник: УНН


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