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Война / Армия / Россия

Вечером 26 июля над Украиной ПВО уничтожила 26 российских крылатых ракет

22:21, 26 июл 2023
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Украинские военные вечером 26 июля уничтожили 36 российских крылатых ракет. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожены 36 воздушных целей: три крылатые ракеты Калибр; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555", - написал он.

Ракеты запустили восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту движения ракет работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребители и не только.

В Воздушных силах напомнили, что около 19:00 был зафиксирован запуск четырех гиперзвуковых ракет Кинжал в направлении Хмельницкой области. Последствия этой атаки до сих пор уточняются.

Напомним, сегодня вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, где работала ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что целью атаки россиян стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

  Источник: Корреспондент


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