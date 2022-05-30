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Война / Армия / Херсон

В Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки

20:44, 30 май 2022
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Украинские войска заставили врага уйти из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

Об этом стало известно из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

 "В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации" (в Херсонской области несколько сел под названием Николаевка, и из сводки Генштаба не понятно, о каком из них идет речь – ред.)

Детали: В целом на Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств на территории РФ.

С целью снижения наступательного потенциала украинских войск производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.


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