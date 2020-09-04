Полёт на Марс всё ближе: SpaceX успешно испытала прототип марсианского корабля

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Американская компания SpaceX Илона Маска осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship - Starship SN6, сообщает CNBC.

Тестовый запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика в американском штате Техас. Сам прототип Starship SN6 смог подняться на высоту 150 метров, а затем успешно приземлился.

Двигатель корабля успешно проработал 120 секунд, необходимых для его вывода на предварительную орбиту.

В настоящее время компания SpaceX Илона Маска работает над разработкой полноценного космического корабля Starship с целью перевозки грузов и до 100 пассажиров при миссии на Луну и Марс.







