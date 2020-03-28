Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 11:00
42
Версия для печати

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — отметил Помпео.

«Вступление Северной Македонии в НАТО сегодня представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу, — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. — Членство Северной Македонии в НАТО будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности во всем регионе».

По версии Помпео, «двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя ответственность и преимущества членства» в альянсе.

На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении в альянс республики.

Источник: capital



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком
Емец: люди старше 65 - трупы. Нужно самим спасать своих стариков
Геращенко подозревает оптовиков в неоправданном завышении цен на продукты питания
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт