Стабильности нет и не предвидится: в Кабмине снова перестановки

Министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского могут скоро уволить. На замену Емцу уже рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова. Известно, что в пятницу, 27 марта, он приходил на собеседование в Офис президента.

Что касается Уманского, то причина его возможного увольнения - это неудачный секвестр госбюджета.

Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после увольнения Кабмина Гройсмана в 2019 году.

Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле 2019 Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы, которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

4 марта Верховная Рада назначила Игоря Уманского на должность министра финансов. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах - в команде министра Натальи Яресько.

Президент Украины Владимир Зеленский также окончательно определился с кандидатурой на пост министра энергетики и защиты окружающей среды. Он остановился на кандидатуре Ольги Буславец, которая возглавляла директорат энергетических рынков в прошлом министерстве, однако была уволена после смены премьер-министра.

Буславец считают достаточно квалифицированным специалистом в вопросах электроэнергетики и всех видах ее генераций, однако достаточно слабо подготовленной в сфере нефти и газа, что очевидно будет компенсироваться замами.

Источник: pravda







