Итоги оглашены - назад дороги нет. Статистика

По итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является Владимир Зеленский. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания Комиссии.

"Согласно части 17 ст. 85 Закона Украины" О выборах Президента Украины "по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Украина 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский, который получил больше, чем кандидат на пост президента Украины Порошенко Петр Алексеевич, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - объявила Слипачук.

По ее словам, количество голосов избирателей поданных на каждого кандидата в президенты Украины таково:

Зеленский - 13541528;

Порошенко Петр Алексеевич - 4522450.

Как вывод - победу на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Во время голосования почти 430 000 избирательных бюллетеней признаны недействительными, а количество неиспользованных избирательных бюллетеней составляет более 12,2 тыс. Об этом во время брифинга по объявлению результатов повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"ЦИК установила: количество избирательных бюллетеней - 30696496; количество избирательных бюллетеней не переданных окружным избирательным комиссиям, считается использованным и подлежат уничтожению - 80; количество избирательных бюллетеней, полученных окружными избирательными комиссиями - 30696416; количество избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 30695704; количество неиспользованных бюллетеней - 12203784, а количество избирательных бюллетеней признаных недействительными - 427 841 ", - сообщила председатель ЦИК.

По ее словам, с разрешения Центральной избирательной комиссии, в порядке исключения, было изготовлено непосредственно участковыми избирательными комиссиями - 168 бюллетеней.

Количество избирателей внесенных в списки избирателей на избирательных участках, на которых голосование было организовано и проведено составило 30105004, а количество избирателей внесенных в выдержки из списков избирателей на избирательных участках для голосования по месту пребывания - 706 801.

Количество избирателей, получивших бюллетени в помещении для голосования - 17869751, по количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени по месту нахождения - 622 333.

"Общее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени - 18492 086. Число избирательных бюллетеней, не подлежащих учету выявленных на избирательных участках - 2, количество избирателей, принявших участие в голосовании - 18491837", - добавила Слипачук.

Источник: УНН







