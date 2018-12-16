Топ-5 звезд Голливуда украинского происхождения

Звезды украинского происхождения, которые гордятся своими корнями и говорят на языке своих предков. Если в даже Голливуде говорят на украинском, то мы чего ждём?

Мила Йовович

Звезда "Пятого элемента" и серии фантастического экшена "Обитель зла" Милла Йовович во время евромайдана перечисляла деньги для пострадавших активистов, к чему призывала своих сторонников. Также актриса активно использовала национальные мотивы в своих коллекциях одежды. А несколько лет назад в сети появилось видео, как 19-летняя Мила выполняет народную песню "Ой, у гаю при Дунаю", где видно, что украинская киноактриса поет почти без американского акцента.

https://www.youtube.com/watch?v=UFYMQPhIius

Пожалуй, это благодаря тому, что 42-летняя звезда родилась в Киеве, а затем некоторое время жила в Днепре, где ходила в детсад. В 5 лет девочка вместе с семьей переехала сначала в Лондон, а затем эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.





Девид Духовны

О своем украинском происхождении 58-летний американский актер Дэвид Духовны (сериал "Совершенно секретно") узнал недавно. О том, что он украинец, заявил в апреле 2014 года в сети Twitter: "Я вырос, думая, что русский. Однако только сейчас понял, что на самом деле являюсь украинцем. Никогда не поздно измениться". Дедушка актера родом из Бердичева.





Вера Фармига

Чтобы проверить, является ли эта голливудская актриса украинкой, не надо заглядывать в ее генеалогическое древо. О происхождении звезды уже говорит имя. Однако родители дали его девочке не в Украине, а в американском штате Нью-Джерси, куда эмигрировали перед рождением дочери.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LMy92mteDp0

До шести лет Вера ходила в украинскую католическую школу и выступала в народном ансамбле. Поэтому до сих пор, вместе со своей младшей сестрой Таисией, они могут говорить и петь на языке предков. А в 2004 году, уже будучи известной актрисой в фильме "Касаясь зла", Вера Фармига, фактически сыграла саму себя - американку украинского происхождения.





Стивен Спилберг

Уже много лет любимым блюдом оскароносного режиссера и сценариста является украинский борщ. Такие вкусовые предпочтения не удивляют. Ведь оба дедушки Спилберга, как оказалось, родом из Украины. Один, по линии отца, проживал в Одессе, а другой, со стороны матери, родом из села под Каменец-Подольским. Землю своих родственников режиссер посетил в 59 лет. Попасть в Одессу ему не удалось, но только сойдя с самолета в Киеве, он сказал: "Наконец-то я дома!"





Іванна Сахно

В отличие от большинства актеров и актрис, которые переехали в США в детстве или уже там родились, Иванна Сахно оказалась в Америке в 15 лет. Это молодая звезда Голливуда, только восходит над горизонтом.

https://www.youtube.com/watch?v=nBDT5C5DdeY

20-летнюю актрису успели заметить в блокбастере "Тихоокеанский рубеж-2" и в экшн-комедии "Шпион, который меня бросил". Несмотря на то, что девушка строит карьеру в Штатах, об Украине она не забывает. Во время Революции Достоинства Иванна вместе с диаспорой Лос-Анджелеса митинговала, а два года назад, на Каннском кинофестивале, вышла с табличкой #FreeSentsov.

Источник: УКРИНФОРМ