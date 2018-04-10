Хакеры убрали с YouTube знаменитый хит Despacito

Знаменитый хит Despacito, набравший более пяти миллиардов просмотров, больше не доступен на YouTube: музыкальное видео удалено хакерами, которые заменили его фотографией людей с масками и автоматами.





Пострадали и видео нескольких других исполнителей, размещенных на сайте Vevo, включая Шакиру, Селену Гомес, Тейлора Свифта, Дрейка.



Хакеры, назвавшие себя Prosox и Kuroi'sh, заменили некоторые из названий видео своими сообщениями, включая призыв к «освобождению Палестины».



«После просмотра необычной активности загрузки на нескольких каналах Vevo мы быстро работали с нашим партнером, чтобы отключить доступ, пока они исследуют проблему», - сообщила пресс-секретарь YouTube.



Vevo добавил: «Мы работаем над восстановлением всех затронутых видео, и наш каталог будет восстановлен в полном рабочем состоянии. Мы продолжаем исследовать источник нарушения».



Источник: BBC

