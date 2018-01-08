В Днепре сорвали богослужение в храме УПЦ МП

После того, как запорожские священники из двух храмов УПЦ МП отказались отпевать погибшего от падения на него самоубийцы маленького мальчика из-за того, что он крещён в церкви УПЦ КП, в Украине несколько радикализировалось отношение к церкви Московского патриархата.

В Днепре, как сообщает Еспресо, 7 января неизвестные сорвали богослужение. В храм вошли несколько человек, которые принесли листовки и обратились к священнослужителям и присутствующим там верующим со словами из Евангелия о том, как Христос выгонял торговцев из храма, чем дали понять, что считают УПЦ МП "торговцами Богом". Никаких других действий они не совершали и вскоре ушли.

В Запорожье и других городах к храмам УПЦ МП несут кукол - чтобы воззвать к совести священников, отказавших невинно убиенному малышу в отпевании перед встречей со Всевышним из-за церковных распрей. Это действие осудил даже росийский священник Андрей Кураев, считающий, что тех, кто приходит в храм, надо принимать. По его же словам, когда в Таджикистане, когда пропали двое мумульманських детей, в православных храмах молились за них. А в московских храмах в Украине разве могло быть такое?

Впрочем, это не первый случай отказа в отпевании: есть примеры отказа в последнем провожании воинов АТО, даже принадлежащих к соответствующей конфессии. Но зато на богослужениях славят российского патриарха, который благословил войну в Донбассе и террористов.

Верующие неоднозначно относятся к таким выпадам. Некоторые покидают церковь УПЦ МП и переходят в УПЦ КП. Другие считают, что "не судите и не судимы будете". Часть просто не понимает, чем отличаются эти две церкви и ходит в ту, которая рядом.

Государство же считает, что совершённое в Днепре подпадает под статью 180 Уголовного кодекса Украины за препятстия в осуществлении религиозных обрядов.