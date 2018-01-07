Николаевский сурок проснулся накануне Рождества

Люди празднуют Рождество, а в Николаевском зоопарке проснулся сурок! Так что День сурка в Николаевском зоопарке наступил аномально рано - 3 января. Об этом на следующий день сотрудники зоопарка сообщили на странице в Фейсбуке.

"Николаевский зоопарк поздравляет Вас с Новым годом, с Рождеством Христовым и с…Днем Сурка! Да, да, мы не ошиблись, и праздничное шампанское тут ни при чем. Все дело в том, что аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!

Летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Но вот такого раннего пробуждения - 3 января – сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже.

Сейчас семейству сурков, которых разбудила столь теплая погода, уже предложены на выбор их любимые корма – капуста, морковь, прочие овощи. Хотя в первые дни после пробуждения сурки почти не едят, интересоваться кормом начинают немного позже. Да и на поверхность эти скрытные животные появляются очень редко, их крайне редко могут сейчас увидеть даже сотрудники зоопарка, настолько хорошо зверьки обжились в своих подземных хоромах. Поэтому мы предоставим для Вас видеозапись 2014 года, когда удалось заснять потомство наших сурков по кличкам Свистун и Свистуха. Такие забавные имена сурки, привезенные к нам в 2009 году из Луганской области, получили за особый громкий свист, который они издают в период опасности".





в феврале 2017 харьковский сурок Тимка предсказал скорое наступление весны и безвиз для Украины. День Сурка - один из древнейших праздников в США и Канаде, который ежегодно отмечают 2 февраля. Посмотрим, что предскажут Украине Николаевские сурки, проснувшиеся так рано. Или снова лягут спать?