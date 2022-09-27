Здійснено першу в історії спробу змінити траєкторію польоту космічного тіла

Американський зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) зіткнувся з астероїдом Діморфос у рамках експерименту щодо зміни траєкторії польоту космічного об'єкта.

Трансляція велася в понеділок, 26 вересня, прес-службою Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) на YouTube.

DART, розміром не більше торговельного автомата, врізався в нешкідливий Діморфос, розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Зонд DART є кубом вагою близько 600 кг з датчиками, антеною, іонним двигуном, двома сонячними батареями довжиною 8,5 м і камерою DRACO, зображення з якої передається на Землю в режимі реального часу. Швидкість зонда DART - 21 160 км/год. Його запустили на ракеті-носія Falcon 9 компанії SpaceX у листопаді 2021 року.

Астероїд Діморфос обертається у навколоземній астероїдній системі Дідімос. Діморфос не небезпечний для Землі, його діаметр - 160 м.

Зазначається, що хоча удар був очевидний відразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Зіткнення, за розрахунками фахівців, вважають успішним, якщо 12-годинну орбіту Діморфоса вдасться сповільнити на 73 секунди.

Джерело: Кореспондент