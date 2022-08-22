До України приїхала нова партія станцій супутникового інтернету Starlink

Вся критична інфраструктура України отримає нову партію Starlink для того, щоб бути на зв'язку попри перебої зі світлом, інтернетом.

Україна отримала нову партію Starlink - це ще 5 тисяч терміналів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

«За підтримки польського уряду, це 100% їх допомога, ми отримали нову партію Starlink – 5 тисяч для потреб, які є в нашій країні. Тобто вже близько 20 тис. Starlink будуть в Україні з отриманням цієї партії», - розповів Федоров.

26 липня Михайло Федоров повідомляв, що в Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету Starlink.

Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

Джерело: УНН