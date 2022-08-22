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Війна / IT та медіа / США

До України приїхала нова партія станцій супутникового інтернету Starlink

23:29, 22 сер 2022
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Вся критична інфраструктура України отримає нову партію Starlink для того, щоб бути на зв'язку попри перебої зі світлом, інтернетом.

Україна отримала нову партію Starlink - це ще 5 тисяч терміналів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

«За підтримки польського уряду, це 100% їх допомога, ми отримали нову партію Starlink – 5 тисяч для потреб, які є в нашій країні. Тобто вже близько 20 тис. Starlink будуть в Україні з отриманням цієї партії», - розповів Федоров.

26 липня Михайло Федоров повідомляв, що в Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету Starlink.

Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

Джерело:  УНН 


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