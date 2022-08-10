У Instagram розблокували сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі"

Війни ведуться не лише на полі бою, а й у соцмережах. 9 серпня з невідомої причини (можливо, за скаргою когось, хто не бажає викриття та розголосу) в Instagram стала недоступною сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Наразі сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в соцмережі Instagram розблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" вже розблоковано в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію і чекаємо на відновлення інших сторінок, пов'язаних з "Азовом", - написав Федоров у Telegram.

Сім'ї та близькі захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні, намагаються привернути увагу світової громадськості до самосуду, який готується над українськими героями - Росія намагається їх убити, незважаючи на Женевську конвенцію.

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