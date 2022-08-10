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Жіноча збірна України з шахів перемогла на Олімпіаді

23:00, 10 сер 2022
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Українська жіноча збірна з шахів виграла золоті медалі на шаховій Олімпіаді-2022.

У Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Жіноча збірна України здобула золоті медалі.

Наші шахістки в останньому турі перемогли команду Польщі (3:1).

Виграли свої партії Марія Музичук та Ганна Ушеніна. Внічию зіграли Ганна Музичук, Наталія Букса. Індія, що лідирувала до цього, в останньому турі програла США (1:3).

Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22 можливих, проте "синьо-жовта" команда має найкращі додаткові показники.

Раніше в передостанньому десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5.
Джерело: УНН

Джерело:  УНН 


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