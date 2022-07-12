В Україну повернули тіла загиблих воїнів-захисників

Від початку війни в Україну повернули понад 400 тіл загиблих воїнів-захисників. Обмін відбувається у межах Женевської конвенції. Натомість росіянам повертають останки їхніх загиблих.

Україна отримала понад 400 тіл військовослужбовців у межах обміну з Росією, переважно - загиблих на "Азовсталі". Більшість вже опізнали, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Люди, які розуміли, що їхні рідні могли там загинути, здавали ДНК. Якщо зараз ми будемо забирати більшість людей не з Азовсталі, то там буде більше випадків, коли є тіло, але не здали ДНК. Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з Росією писати про те хоча би звідки тіло - це луганський напрямок, Волноваха чи це харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо хто вони", - розповів він.

Більшість тіл впізнані. Останки воїнів будуть передані рідним для гідного поховання.

Джерело: Цензор. НЕТ