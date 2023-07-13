В Киеве ввели мораторий на использование русского языка в публичном пространстве

В Киеве запретили песни и другие русскоязычные культурные продукты в публичных местах. Это, конечно, не запрещает общение на русском между собой, но послушать песни Лепса или Киркорова в каком-то заведении уже будет невозможно - будет действовать мораторий.

"Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленэрном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва 71 депутатом", - сказано в сообщении.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора, которое пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.

"Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", - отметил Вадим Васильчук.

Источник: Правый берег