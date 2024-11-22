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В Києві перебуває глава МЗС Чехії

18:24, 22 лис 2024
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Сьогодні, 22 листопада, до Києва завітав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. Про свій приїзд він оперативно повідомив сам у мережі Х. 

Під час офіційної зустрічі очільники МЗС двох країн детально обговорили останні небезпечні кроки Росії з розширення війни та шляхи протидії їм. Мова йде насамперед про залучення північнокорейських військ та обстріл України експериментальною балістичною ракетою.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

 

Міністри обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема розвиток чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. А також – посилення санкційного тиску на агресора та введення нових жорстких обмеження проти галузей, які живлять російську воєнну машину, насамперед проти металургії та «тіньового флоту».

Андрій Сибіга подякував Чехії за підтримку вступу України до ЄС та НАТО, Формули миру та Плану Перемоги, енергетичну допомогу та патронат над відновленням Дніпропетровської області. 

Глава МЗС закликав свого чеського колегу розглянути можливість створення в Чехії державних українсько-чеських двомовних шкіл для українських дітей.

Особливим елементом візиту стала презентація в МЗС України спеціально відібраних архівних дипломатичних документів часів Української Народної Республіки, що стосуються двосторонніх відносин двох держав, зокрема діяльності української дипломатичної місії в Празі. 

Очільники двох Міністерств закордонних справ - Чехії та України - дали спільну пресконференцію, де підтвердили спільний намір боротися "за нашу і вашу свободу".

"В наших інтересах, щоб Україна могла відбити навалу російського агресора", - наголосив Ян Ліпавський

„Za vaši a naši svobodu.” 

Toto heslo mimo jiné z demonstrací proti sovětské okupaci Československa mějme na paměti i dnes. S ministrem zahraničí @andrii_sybiha jsme dnes probrali vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině, stejně jako podporu Zelenského mírovému plánu. 🇨🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/7lUkYbQQnf

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 22, 2024
 

 

Нагадаємо, війна, що триває в Україні, знову розділяє чехів і словаків — або, принаймні, їхні уряди. За останній місяць на перший план вийшли помітні розбіжності між рішуче проукраїнським урядом у Празі та дружньо налаштованим до Росії прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. 

З одного боку, чехи виступили ініціаторами плану з доставки вкрай необхідних артилерійських снарядів для ЗСУ, використовуючи для цього арсенали країн по всьому світу. З іншого боку, Фіцо призупинив надання військової допомоги Україні. Він неодноразово закликав, щоб конфлікт закінчився значними поступками з боку України, повідомляє The Washington Post.


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